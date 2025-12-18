Eerste nieuwe tankautospuit deze week overgedragen aan Brandweer Groningen

Winschoten – Dinsdagavond is de eerste van 28 nieuwe tankautospuiten overgedragen aan Brandweer Groningen. Dit gebeurde tijdens een feestelijk moment bij de brandweerkazerne in Winschoten. Dat meldt VRGroningen.nl.

In de periode tussen 2026 en 2030 vervangt Brandweer Groningen 28 tankautospuiten (TS’en) van 21 brandweerkazernes. De huidige tankautospuiten zijn aan vervanging toe. De afschrijvingstermijn van zo’n voertuig is 18 jaar. De primeur is voor Brandweer Appingedam in mei 2026: dat is de eerste kazerne waar één van de nieuwe TS’en operationeel wordt.

De tankautospuit die vanavond werd gepresenteerd, wordt de komende maanden gebruikt als opleidingsvoertuig voor alle brandweerkazernes die een nieuwe TS krijgen. Ook is er nog tot eind januari de tijd om feedback te geven, vertelt projectleider Erik Tillema. “Dan gaat het om kleine aanpassingen, zoals de plek van de portofoon.”

De tankautospuit is het basisvoertuig van de brandweer en moet dus een soort alleskunner zijn. Op een tankautospuit zijn de belangrijkste hulpmiddelen aanwezig voor de brandweer. Met behulp van dit voertuig blussen we branden, redden we mensen en bieden we hulp bij ongevallen of andere noodsituaties. Elke kazerne heeft er ten minste één staan.

De nieuwe Groningse tankautospuiten, die in Winschoten worden geproduceerd door het Groningse bedrijf Ziegler, verschillen op een aantal punten van hun voorgangers. De nieuwe tankautospuiten worden uitgerust met een 60 meter lange slang op haspel voor het blussen van kleine branden. Daarnaast kun je bij de nieuwe auto’s van de buitenkant zien hoeveel water er nog in de tank zit. Tillema: “Dat geeft de pompbediende iets meer vrijheid, want die hoeft nu niet meer persé achter de wagen te blijven staan om de hoeveelheid water in de gaten te houden.”

Daarnaast is de cabine voor de manschappen aangepast, die is nu ruimer en lichter dan voorheen. Verder zijn er blauwe zwaailampen rondom in plaats van alleen aan de voor- en achterzijde, waardoor de auto’s nog beter zichtbaar zijn als ze met spoed rijden. Aan de voorzijde zit nu ook een led-bar die meer licht geeft tijdens het rijden op donkere landwegen. Tot slot: uiteraard worden de nieuwe tankautospuiten weer uitgevoerd in de ‘Groningse stijl’, met de herkenbare antracietkleurige rolluiken en de gele handgrepen.

Bijzonder is dat de wagens in nauwe samenwerking zijn ontwikkeld met de brandweervrijwilligers van de kazernes die nieuwe tankautospuiten krijgen, vertelt Tillema. “Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de kazernes heeft gedurende het hele traject meegedacht. Onder meer tijdens de marktoriëntatie en het samenstellen van het Programma van Eisen. Ook hebben ze de tankautospuit kunnen testen op de weg. Zo weten we zeker dat de nieuwe auto’s ook voldoen aan de eisen van de mensen die ze daadwerkelijk gaan gebruiken.”

Bij Brandweer Appingedam kijken ze uit naar de komst van de nieuwe TS, vertelt ploegchef Frans Buissink. “Zo’n splinternieuwe wagen, dat is natuurlijk mooi. Hij is heel stil, begreep ik. En hij biedt ons als gebruikers ook net wat meer gemak en comfort. Voor pompbediendes wordt het bijvoorbeeld een stuk makkelijker, want je wordt via een schermpje stap voor stap meegenomen in die dingen die je moet doen. En dat je van de buitenkant kunt zien hoeveel water er nog in de tank zit: dat zijn echt van die verbeteringen die je vijftien jaar geleden niet had kunnen bedenken, maar die het voor ons net wat makkelijker maken. Wat ook fijn is, is dat je als manschap wat comfortabeler in de cabine zit. Kortom, wij hebben er zin in!”

Specificaties Volvo FE 4×2 chassis met 320 pk; Ziegler Z-CAB XL manschappencabine; Watertank 3.000 liter; Ziegler FPN 10 – 3.000 – 2H bluspomp; Ziegler Z-Control 2.0 bediensysteem; LD aanvalshaspel, 60 meter; Top Integro dakset; Ziegler Z-Vision LED verlichtingssysteem; LED-bar voorzijde; Lichtmast met draai- en kantelunit; Hydraulische generator 6,5 kVA.



Foto's