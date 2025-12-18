Slecht bereik in het Groningse buitengebied blijft een probleem

Groningen – Bewoners van het Groningse buitengebied worstelen al jaren met slecht internet en mobiel bereik. In een tijd waarin online werken, studeren en communiceren steeds belangrijker worden, vormt dit een serieus probleem. Videobellen hapert, thuiswerken wordt een uitdaging en zelfs simpele taken zoals online bankieren verlopen moeizaam.

Voor ondernemers in deze gebieden betekent slecht bereik omzetverlies en beperkte groeimogelijkheden. De digitale kloof tussen stad en platteland wordt hierdoor alleen maar groter.

Waarom is het bereik in het buitengebied zo slecht?

De oorzaak ligt vooral in de infrastructuur. Telecomproviders investeren bij voorkeur in dichtbevolkte gebieden, waar de opbrengsten per zendmast of glasvezelkabel het hoogst zijn. In dunbevolkte delen van Groningen zijn de afstanden groot en de investering per aangesloten huishouden veel hoger. Daarom blijven deze gebieden achter bij de uitrol van moderne netwerken. Waar in stedelijke kernen al volop gebruik wordt gemaakt van glasvezel en 5G, moeten veel buitengebiedbewoners het doen met trage ADSL-verbindingen of zelfs helemaal zonder vaste lijn. Voor sommige locaties biedt internet via satelliet uitkomst, een technologie die geen grondinfrastructuur nodig heeft. Toch blijft de situatie voor veel Groningers frustrerend.

Gevolgen voor bewoners en ondernemers

De praktische gevolgen zijn verstrekkend. Thuiswerken wordt bijna onmogelijk wanneer videoconferenties constant bufferen of zelfs wegvallen. Schoolgaande kinderen die online lessen moeten volgen, kunnen niet goed meedoen. Ondernemers missen zakelijke kansen omdat ze geen betrouwbare internetverbinding hebben voor webshops, online administratie of contact met klanten. Ook alarmering kan problemen opleveren. Wanneer noodoproepen via mobiele netwerken niet doorkomen, ontstaan gevaarlijke situaties. De achterstand in digitale mogelijkheden remt niet alleen individuele levens, maar ook de economische ontwikkeling van hele dorpen.

Wat doet de provincie?

De provincie Groningen erkent het probleem en heeft in het verleden geïnvesteerd in oplossingen voor het buitengebied. Het project voor snelle internetverbindingen kampte echter met financiële problemen en ligt inmiddels stil. Hoewel de provincie nog steeds de ambitie heeft om snel internet voor alle adressen te realiseren, blijft onduidelijk wanneer dat precies gebeurt. Voor inwoners van afgelegen boerderijen en kleine gehuchten betekent dit dat er vooralsnog geen concrete planning is. De aanleg van glasvezel kost veel tijd en geld, en vergunningstrajecten lopen regelmatig vertraging op.

Alternatieve oplossingen voor nu

Gelukkig zijn er tussenoplossingen beschikbaar. 4G- en 5G-routers kunnen in sommige gebieden redelijk snel internet leveren, mits er voldoende zendmastdekking is. Voor locaties waar ook dat niet werkt, zijn er gespecialiseerde aanbieders die andere technieken inzetten. Satelliet Internet bereikt bijvoorbeeld ook de meest afgelegen plekken. Bewoners kunnen verschillende opties vergelijken en bestellen bij Internet via de Mast, een aanbieder die zich onder andere richt op gebieden met beperkte infrastructuur. Belangrijk is om goed te onderzoeken welke oplossing het beste past bij jouw eigen situatie. Snelheid, stabiliteit en kosten verschillen per technologie. Tot de glasvezel er echt ligt, bieden deze alternatieven in ieder geval enige verlichting voor de digitale problemen in het Groningse buitengebied.

