Auto ramt middengeleider in Delfzijl

Delfzijl – Op de Jachtlaan in Delfzijl heeft een automobilist een midden geleider geramd. Door de aanrijding raakten delen van de midden geleider beschadigd en kwamen brokstukken op het wegdek terecht. Dat meldt rtvnoord.nl

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie veilig te stellen. De automobiliste is door ambulancepersoneel gecontroleerd op eventuele verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het verkeer ondervond korte tijd hinder door het ongeval. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend.

Foto's