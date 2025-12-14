Politie doet binnenvaartcontrole in Groningen (update)

Groningen – Afgelopen week lag de politie met het kantoorschip P45 in Groningen voor een binnenvaartcontrole. Vanuit de RHIB P176 stapten politiemedewerkers over op voorbijvarende binnenvaartschepen om controles uit te voeren.

Tijdens deze controles is onder meer gekeken naar de vereiste documentatie, de technische staat van de schepen en de naleving van de geldende veiligheidseisen. In een aantal gevallen bleek dat zaken niet op orde waren, wat heeft geleid tot het opmaken van meerdere boeterapporten.

Naast het handhavende optreden was er ook ruimte voor contact en gesprek. Zo sprak de politie met verschillende ondernemers op en langs het water. Met deze binnenvaartcontrole draagt de politie bij aan een veilige en betrouwbare vaart en blijft zij zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig op het water.

