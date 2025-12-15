Oppositiepartijen willen preventief fouilleren (tijdelijk) mogelijk maken in deel binnenstad

Groningen – Extra bevoegdheden voor de politie, waaronder preventief fouilleren. Als het aan vier oppositiepartijen in de gemeenteraad ligt, mag het binnenkort in de binnenstad. Dat meldt Oogtv maandag.

>CDA, VVD, Stadspartij en PVV dienen woensdag een motie in bij de gemeenteraad, waarmee ze oproepen om het Groningse uitgaansgebied voor enkele maanden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

Volgens de partijen is de veiligheid in het uitgaansgebied onvoldoende. Zij wijzen erop dat bijna de helft van de vrouwen zegt het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitgaan en dat het aantal geweldsincidenten toeneemt. Preventie, voorlichting en extra toezicht is volgens de vier fracties niet meer genoeg om dit aan te pakken en zijn strengere maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren.

“De nacht van Groningen is prachtig, maar de onveiligheid baart ons zorgen”, vertelt Jalt de Haan, fractievoorzitter van het CDA. “Het is een kerntaak van de gemeente om zorg te dragen voor de veiligheid van haar inwoners en het is tijd dat veiligheid een topprioriteit wordt.”

