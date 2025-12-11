Fietsers aangevallen met stokken door vermoedelijk jonge daders

Groningen – Aan de Zonnelaan in Groningen is woensdagavond rond 20:00 uur een fietser aangevallen door twee onbekenden meldt RTV Noord. Het slachtoffer werd daarbij met een stok of staaf geslagen, maar wist uiteindelijk te ontkomen.

Ook een andere fietser zou gisteravond slachtoffer zijn geworden van een soortgelijke aanval, ditmaal bij het outdoor fitnesspark in Paddepoel. Op het platform Reddit laat hij weten te twijfelen over het doen van aangifte. Hij hield slechts een blauwe plek aan het incident over.

De politie bevestigt dat er gisteravond een melding is gedaan aan RTV Noord. “Ze hebben het geregistreerd als een poging tot beroving. De daders leken jonge jongens te zijn. Het slachtoffer wilde geen aangifte doen, maar we hebben wel naar de daders gezocht.”

Foto's