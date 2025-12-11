Celstraf voor man(31) die vrouw sloeg

Groningen – Een 31-jarige man uit Groningen is donderdag veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf voor een straatroof, zo meldt het Dagblad van het Noorden(+meer info).

In de vroege ochtend van 4 juni beroofde hij een vrouw met geweld van haar iPhone. Aan de Herebinnensingel sloeg hij haar in het gezicht en rukte vervolgens de telefoon uit haar handen.

De verdachte ontkende de beroving. Volgens eigen zeggen had hij de iPhone gekregen van een dealer. Agenten wisten het toestel echter te traceren en arresteerden de man kort daarna in een opvangcentrum aan de Helsinkistraat.

Foto's