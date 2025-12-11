Brute inbraak bij Juwelier(Edelsmid) in Appingedam, Getuigen, beelden en tips gezocht (Video)

Appingedam – Twee onbekende verdachten pleegden donderdag 11 december, rond 05:20 uur een inbraak bij een juwelier aan de Dijkstraat in Appingedam.

Ze vernielden een ruit gingen er vervolgens te voet met een buit vandoor. Mogelijk vluchtten ze via de Nieuwe Kerkstraat naar de Wijkstraat en waren ze in het zwart gekleed.

Heeft u iets gezien of gehoord? De politie onderzoekt de zaak. We doen buurtonderzoek en bekijken camerabeelden (uit de omgeving) van de inbraak. Heb je meer informatie over de inbraak? Woon je in de omgeving van de Dijkstraat en heb je rond 05:20 uur mogelijk de verdachten vastgelegd op beeld? Bijvoorbeeld via een deurbel camera of dashcam? Of heb je andere informatie? Meld het via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000!

Deel dit bericht zodat we de daders snel kunnen opsporen zegt de politie. De schade is groot. Video hier.

Foto's