Grote controle op binnenvaartschepen in het Eemskanaal

Groningen – Vanaf maandag 8 tot en met vrijdag 12 december worden er overdag controles uitgevoerd op het Eemskanaal bij de stad Groningen. De Landelijke Eenheid (LE) is hiervoor aanwezig met het grote schip P45 en twee RIB’s.

De nieuwe P176 vervangt daarbij de P191 als RIB. Tijdens de controles wordt gekeken naar de vereiste papieren en andere documenten die een schipper bij zich moet hebben.

De eenheid vaart langszij bij binnenvaartschepen, gaat aan boord en informeert vervolgens de kapitein. In de buurt ligt altijd een zogenoemde dekboot stand-by voor het geval er tijdens een controle onverwacht assistentie nodig is. Of er bijzonderheden zijn aangetroffen, is vooralsnog niet bekend.

Foto's