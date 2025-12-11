Groningen kent relatief weinig auto-inbraken

Regio – De verschillen in het aantal auto-inbraken in Nederland zijn opvallend groot. In Amsterdam zijn dit jaar tot nu toe 5.645 auto-inbraken geregistreerd, terwijl Groningen met slechts 243 incidenten veel lager scoort. Dat blijkt uit onderzoek van inleaseautos.nl.

Op Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland bleef het aantal meldingen zelfs op nul. Ook in Pekela lag het aantal incidenten zeer laag, met slechts twee geregistreerde inbraken. Na Amsterdam volgen vooral Rotterdam (3.167) en Utrecht (3.115) als gemeenten met hoge aantallen.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van officiële politiecijfers per gemeente. Het gaat uitsluitend om inbraken in personenauto’s, waarbij ook diefstal van onderdelen en accessoires is meegerekend.

Foto's