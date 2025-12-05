Vrouw(33) rijdt met een vals rijbewijs

Marum – Tijdens een verkeerscontrole aan de Noorderweg in Marum is donderdagmiddag een 33-jarige automobiliste uit de gemeente Pekela aangehouden die met een vals rijbewijs reed. De vrouw overhandigde de agenten een Litouws rijbewijs dat op het eerste gezicht authentiek leek.

Bij nadere inspectie van het document kwamen echter onregelmatigheden aan het licht, waarop de vrouw werd aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.

Het rijbewijs is overgedragen aan de experts documentherkenning van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID), waar het document verder wordt onderzocht en proces-verbaal wordt opgemaakt. De vrouw wordt verdacht van het plegen van identiteits- en documentfraude en het rijden zonder geldig rijbewijs. Het Openbaar Ministerie bepaalt op een later moment het verdere vervolg van de zaak.

Volgens het ECID zijn in 2024 in totaal 1.047 valse rijbewijzen herkend, een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere jaren. Daarmee behoren rijbewijzen tot de meest onderschepte documenten. Een rijbewijs wordt niet alleen in het verkeer gebruikt, maar ook vaak als identiteitsdocument. Het aantal valse rijbewijzen neemt toe, maar doordat politie, Marechaussee en andere instanties die met de documenten werken steeds beter worden in het herkennen van vervalsingen, worden fraudeurs vaker betrapt en aangehouden.

Foto's