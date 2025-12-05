Overhandiging petitie voor een veilige oversteek bij nieuwbouw Gerrit Krolbrug

Groningen – Dinsdag 9 december bieden de Fietsersbond en het Platform Gerrit Krolbrug een petitie aan aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee roepen de organisaties op om te zorgen voor een veilige oversteek zonder omwegen tijdens de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug, over het Van Starkenborghkanaal in Groningen. 18.000 mensen hebben de petitie ondertekend.

Sinds de Gerrit Krolbrug vier jaar geleden kapot is gevaren, is er een noodbrug. Die noodbrug moet weer worden weggehaald wanneer in 2027 wordt begonnen met de bouw van een nieuwe brug. Voor het beloofde alternatief zegt de minister dat hij niet genoeg geld heeft gereserveerd.

Dit betekent dat veel Groningers drie jaar lang steeds zes kilometer om moeten rijden. Per dag zijn er gemiddeld 16.000 oversteken door fietsers en 4.000 oversteken door anderen, denk aan voetgangers en gebruikers van rolstoelen en scootmobielen.

Omrijroutes zijn onveilig

Naast dat gebruikers van de Gerrit Krolbrug dan een lange omweg moeten maken, zijn de mogelijke omwegen ook onveilig. Ten eerste kunnen de omrijroutes de hoeveelheid fietsers en gebruikers niet aan. Hierdoor kunnen er onveilige verkeerssituaties ontstaan. Ten tweede zijn de omrijroutes ook sociaal onveilig. Zo gaat een omrijroute via een bedrijventerrein en heeft een andere zeer weinig bebouwing met soms veel struiken en bosjes. Sommige bewoners zullen mede daardoor het gevoel hebben dat ze als een soort buitengebied afgesneden worden van de stad, winkels, bedrijven, sportverenigingen en scholen.

Breed draagvlak

De petitie is een initiatief van de Fietsersbond en het Platform Gerrit Krolbrug. Daarin werkt de Fietsersbond samen met de Werkgroep Toegankelijk Groningen en de zes bewonersorganisaties. De petitie heeft ook de steun van scholen, sportverenigingen, bedrijven en andere organisaties. Eén van de petitie-aanbieders is een scholier, want ook veel kinderen en jongeren hebben belang bij een veilige oversteek zonder omwegen.

