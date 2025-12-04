Tbs met dwangverpleging voor man(46) die zoontje Gianny(12) vermoordde

Groningen – De 46-jarige C. E. is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn 12-jarige zoon. Deze maatregel komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Volgens zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank is E. ernstig psychisch ziek. Hij handelde tijdens de fatale gebeurtenis in een psychose en had geen motief om zijn kind om het leven te brengen. Om die reden werd geen gevangenisstraf geëist. Wel wordt de kans op herhaling als aanzienlijk beschouwd, waardoor langdurige en intensieve behandeling noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast moet E. de nabestaanden een schadevergoeding van 40.000 euro betalen.

Op 29 december vorig jaar bracht E. zijn zoon Gianny-Davey om het leven in zijn woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoortbuurt. De jongen woonde bij zijn moeder in Amsterdam, maar verbleef op dat moment bij zijn vader. Hij werd met ongeveer veertig messteken gedood. Daarna belde E. zelf het alarmnummer 112 en bekende kort daarop wat hij had gedaan. Zie ook

Foto's