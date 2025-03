‘Vader omgebrachte Gianny-Davey (12) handelde in ban van psychose’

Groningen – ‘Dit is een niet te bevatten drama, waarbij dit sprankelende kind plots is weggerukt uit zijn omgeving.’ Dat zegt de officier van justitie tijdens de eerste rechtszitting over het om het leven brengen van de 12-jarige Gianny-Davey door zijn vader.

De 46-jarige verdachte is zelf niet bij deze inleidende zitting. Wel wordt duidelijk dat het jongetje met messteken om het leven is gebracht in zijn appartement aan de Blekerslaan in de Groningse wijk Oosterpoort. Dat gebeurde op 29 december vorig jaar. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's

