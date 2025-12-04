Inbraak in Marum, getuigen gezocht

Groningen – Woensdag 3 december, omstreeks 19:00 uur, is er een woninginbraak geweest aan de Wendtsteinweg te Marum. Toen de bewoonster thuis kwam zag zij twee mannen uit een opengebroken raam van haar woning klimmen en haar tuin in rennen. De bewoonster heeft haar hond er nog achteraan gestuurd, maar de mannen zijn snel weggerend in de richting van de Wilgenlaan. Het gaat om twee mannen met donkere kleding aan. Ze hadden beide een hoodie op.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of heeft iemand de mannen weg zien rennen of staat er iets op een camera. Geef dit dan door via 090-8844.

Ze adviseren iedereen om, als ze niet thuis zijn, verlichting in en om de woning aan te laten of een camerasysteem/alarm te installeren. Ook gezien het komende Sinterklaas weekend en de aankomende kerstdagen.

Foto's