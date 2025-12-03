Gezellige kerstmarkt op 13 december bij Brandweermuseum in Hoogezand-Sappemeer

Sappemeer – Op zaterdag 13 december organiseert het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer een sfeervolle en feestelijke kerstmarkt. De markt is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en vindt dit jaar plaats in een nieuwe en ruimere indeling, waardoor bezoekers nog comfortabeler kunnen rondkijken en genieten van het aanbod.chocolademelk.

De kerstmarkt biedt een gevarieerd aanbod van kraampjes, leuke cadeau-ideeën en een warme, gezellige sfeer. Een ideale gelegenheid om in de feeststemming te komen en het Brandweermuseum op een bijzondere manier te beleven.

Ze hebben ook weer mooi live muziek van Warntje Brugge, Krzysztof Groen en Be Schmaal.

Aan de inwendige mens is ook gedacht, we hebben heerlijke Snert, gehaktballen, broodjes hamburger en patat.

Dus kortom kom langs en geniet.

Locatie:

Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer

Kleinemeersterstraat 158

9611 JJ Sappemeer

Foto's