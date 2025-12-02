DSI-team ingezet bij politieactie in de Gelkingestraat (update)

Groningen – De Gelkingestraat in Groningen is dinsdagavond een tijd volledig afgesloten geweest vanwege een politie-inzet waarbij een DSI-team (Dienst Speciale Interventies) is ingezet.

De straat was ter hoogte van de kruising met de Carolieweg en bij de Grote Markt met afzetlinten afgesloten. Er stonden bij beide afzettingen veel nieuwsgierige mensen. “Handhavers en agenten houden het verkeer tegen. Mensen vragen zich af wat er aan de hand is, maar krijgen van de agenten verder geen informatie” zegt Oogtv.nl.

De correspondent zag in de straat verschillende leden van een DSI-team actief en merkt op dat agenten zware vesten droegen. Een DSI-team is een gespecialiseerde eenheid die alleen wordt ingezet bij de meest risicovolle situaties, zoals terreurdreiging of het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat agenten in de Gelkingestraat bezig zijn met een actie. Inmiddels is alles weer weg. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.

