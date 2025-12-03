Minderjarige jongen aangehouden na explosie in Noordbroek

Noordbroek – De politie heeft een verdachte aangehouden naar aanleiding van de explosie bij een woning aan de Aurorastraat in Noordbroek. Het gaat om een minderjarige jongen uit Amsterdam. Twee dagen eerder vond bij dezelfde woning ook al een explosie plaats.

Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond. Over het motief kan de politie nog geen uitspraak doen. “De jongen wordt momenteel verhoord. Daarnaast voeren we sporen- en buurtonderzoek uit,” aldus een woordvoerder tegen RTV Noord.

