Koperdiefstal in Uithuizen, vier aanhoudingen

Uithuizen – De politie ontving in de nacht van 2 december 2025, rond 02:15 uur, een melding van een mogelijke inbraak aan de Wenakker in Uithuizen. Bij aankomst zagen agenten een verdacht voertuig dat bij het naderen wegreed.

De inbraak bleek te zijn gepleegd in een leegstaande woning. In de woning werden braaksporen aangetroffen en buiten lag koper. Collega’s van Groningen-Noord troffen het verdachte voertuig rijdend aan en gaven de bestuurder een stopteken. In het voertuig werden koper en inbrekerswerktuig aangetroffen. Alle vier de inzittende zijn aangehouden op verdenking van gekwalificeerde diefstal.

Het gaat om een 19-jarige inwoner uit de gemeente Oldambt, een 19-jarige inwoner uit de gemeente Leeuwarden, een 18-jarige inwoner uit de gemeente Leeuwarden en een 27-jarige inwoner uit de gemeente Leeuwarden.

Bent u getuige geweest of heeft u verdachte omstandigheden gezien in verband met deze inbraak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of meld anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

