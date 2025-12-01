NL Alert alarm maandag 01-12-25 om 12:00 uur & Luchtalarm beide getest

Groningen – Op maandag 1 december 2025 zond de overheid om exact 12:00 uur weer een NL- Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert.Je weet dan zeker dat je wordt geïnformeerd als je in de buurt bent van een echte noodsituatie.

Ook is het te zien op veel digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro.

Weet wat je moet doen

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over een noodsituatie. Je ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In ieder NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je informatie en updates kunt vinden.

Ontvang je een NL-Alert? Informeer altijd je omgeving, zodat ook zij weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.

Meer info op Hier.

Luchtalarm

Daarnaast werd 1 december ook weer het luchtalarm getest. Dat gebeurt iedere eerste maandag van de maand rond 12:00 uur.

Foto's

Deel dit artikel

Social media