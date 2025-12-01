Diverse inbraken gepleegd in Het Westerkwartier

Regio – Van 26-11 tot en met 30-11 zijn er een viertal woninginbraken geweest in de gemeente Westerkwartier.

Dat meldt de politie via Instagram maandag..

DE KAROS LEEK

Op 26 november is er melding van een inbraak in de woning aan De Karos in Leek geweest. Deze inbraak is gepleegd tussen 26 november en 28 november. Met een steen is een ruit ingegooid en zo is men naar binnen gegaan. De gehele woning is doorzocht.

VALERIAAN MARUM

Op donderdag 27 november tussen 08:00 uur en 22:00 uur is er ingebroken in een woning aan de Valeriaan te Marum. Men is door een uitzetraam te vernielen naar binnen gekomen. Er is geld en er zijn sieraden weggenomen.

MEESTER HAARMANSTRAAT ZEVENHUIZEN

Tussen 29 november omstreeks 13:15 uur en 30 november 12:15 uur is er ingebroken in een woning aan de Meester Haarmanstraat te Zevenhuizen. Toen de bewoonster weer thuiskwam zag zij dat de gehele woning overhoop was gehaald. Het is nog onbekend wat er is weggenomen.

TURFSTRAAT DE WILP

Tussen zaterdag 29 november 13:00 uur en 30 november 14:00 uur is er ingebroken in een woning aan de Turfstraat in De Wilp. Bij deze woning was de bovenverdieping doorzicht. De achterdeur had braakschade. Er zijn diverse sieraden weggenomen.

ALLARDOOGSTERWEG ZEVENHUIZEN

Er is een poging inbraak geweest bij een woning aan de Allardoogsterweg. De bewoners weten niet precies wanneer dit is gebeurd, maar mogelijk heeft iemand de afgelopen tijd iets gezien.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of weet iemand meer over deze inbraken. Meld u zich dan via 0900-8844.

