Uitslaande brand in bedrijfspand aan Koldingweg in Groningen

Groningen – Aan de Koldingweg in Groningen woedt zondagmiddag een uitslaande brand in een bedrijfspand. De brand gaat gepaard met veel rook, die in de wijde omgeving zichtbaar is.

Volgens de hulpdiensten zijn meerdere brandweerploegen opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. De Koldingweg is in beide richtingen afgesloten om de hulpverlening de ruimte te geven.

Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn vooralsnog geen meldingen van gewonden.

Foto's