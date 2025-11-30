Uitslaande brand aan Dieftilweg in Leermens

Leermens – De hulpdiensten zijn zondagavond massaal uitgerukt voor een uitslaande brand aan de Dieftilweg in Leermens. Het vuur was al van grote afstand zichtbaar.

De brandweer schaalde in eerste instantie snel op naar middel brand om voldoende personeel en materieel in te zetten. Inmiddels is de brand verder opgeschaald naar grote brand. Brandweerlieden zijn druk bezig het vuur te bestrijden.

Het vuur bedreigt op dit moment een nabijgelegen woonhuis. De brandweer probeert de woning zoveel mogelijk te behouden. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is nog niets bekend.

