OM eist tbs met dwangverpleging tegen man die Gianny-Davey(12) doodde

Groningen – De Officier van Justitie eist tbs met dwangverpleging tegen de man die eind vorig jaar zijn zoontje heeft vermoord. Volgens de officier is de verdachte een ernstig psychiatrisch zieke man zegt Oogtv.nl.

De 46-jarige C. E. stak op 29 december vorig jaar zijn zoontje Gianny-Davey dood in zijn woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoortbuurt. De 12-jarige jongen woonde bij zijn moeder in Amsterdam, maar logeerde op dat moment bij zijn vader. Hij werd met zo’n veertig messteken om het leven gebracht.

De verdachte heeft bekend dat hij zijn zoon heeft gedood. Hij zegt dat hij op dat moment niet zichzelf en in de war was. Deskundigen denken dat hij in een psychose zat. Daarom eist de Officier van Justitie geen celstraf. De rechtbank doet volgende maand uitspraak. Lees ook archief.

