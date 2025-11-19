Ruim 10.000 incidenten met nepagenten in 2025

Landelijk – Het aantal incidenten met zogenoemde nepagenten nam in augustus en september nog af, maar inmiddels neemt dat weer toe. In totaal zijn er dit jaar tot en met oktober 10.631 incidenten geregistreerd van oplichting waarbij verdachten zich voordeden als politiemedewerkers. ‘Staat er een agent aan de deur met een boodschap over het veiligstellen van uw geld, pinpas en waardevolle spullen? Bel dan direct 112’, adviseert Sybren van der Velden Walda van de politie.

Omdat de daders zich vooral richten op 70-plussers startte er in juli in samenwerking met Omroep Max een landelijke campagne om ouderen te waarschuwen. ‘Uit onderzoek blijkt dat onze boodschap goed blijft hangen bij de doelgroep en hun omgeving’, zegt Van der Velden Walda. Toch laten de cijfers zien dat oplichters nog vaak gebruikmaken van babbeltrucs met nepagenten. Daarom blijft waarschuwen belangrijk.

Heterdaad

Het advies aan mensen die mogelijk nepagenten aan de deur hebben is altijd 112 bellen. Niet alleen om te controleren of iemand een echte politiemedewerker aan de deur heeft, legt Van der Velden Walda uit. ‘De kans dat we deze nepagenten op heterdaad kunnen aanhouden wordt daarmee groter. Gelukkig zien we ook een toename van het aantal aangehouden verdachten.’ Hij roept op verdachte telefoontjes of bezoeken te melden, ook al is er slechts een poging gedaan. ‘Elke melding helpt onze opsporingskracht te vergroten.’

Overzicht cijfers

Het aantal incidenten daalde na juli, maar laat weer een stijging zien. Klik hier voor de cijfers.

Werkwijze

Nepagenten bellen vaak eerst op om hun komst aan te kondigen of sturen een brief. Ze vermelden dan (gewapende) inbraken in de buurt en stellen dat de ouderen gevaarlopen om hier ook slachtoffer van te worden. Om hen daar zogenaamd tegen te beschermen, willen de criminelen uit voorzorg waardevolle eigendommen vast bij de ouderen thuis ophalen om deze ”veilig te stellen”. Ze gebruiken daarbij soms namen van agenten of (delen van) het uniform. ‘De politie komt nooit langs om waardevolle spullen zoals sieraden, geld en bankpassen met pincodes op te halen’, benadrukt Van der Velden Walda.’

Ingrijpende zaken

‘Nepagenten maken misbruik van het vertrouwen dat mensen hebben in de politie’, aldus Van der Velden Walda. ‘Dat zorgt niet alleen voor materiële schade. Slachtoffers kunnen daar echt een emotionele knauw van krijgen. En het schaadt het vertrouwen in de politie. Dat is onacceptabel. Daarnaast vermoedt de politie dat twee verdachten die zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 80-jarige vrouw uit Amsterdam zich hebben voorgedaan als agenten om zo met de vrouw in contact te komen Dit verloop van een incident met nepagenten zou uitzonderlijk zijn, maar is zeer ingrijpend en verdrietig.

Foto's