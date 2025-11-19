Hoger beroep: Zwaardere celstraffen geëist tegen eigenaren zorgboerderij in Wedde

Wedde – In het hoger beroep is woensdag een gevangenisstraf van acht jaar geëist tegen de voormalige eigenaren van zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde: Paul W. (65) en zijn schoonzoon Michel K. (38).

De rechtbank in Groningen legde hen eerder nog een celstraf van vijf jaar en vier maanden op wegens lichamelijke en geestelijke mishandeling van ten minste tien cliënten.

De hogere strafeis van het Gerechtshof in Leeuwarden volgt uit nieuwe informatie: later werd vastgesteld dat een van de slachtoffers blijvend zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen tijdens zijn verblijf op de zorgboerderij. Dat meldt RTV Noord(+meer informatie)

Foto's