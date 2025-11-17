Opnieuw aanhoudingen in Haren vanwege illegaal vuurwerk

Haren – Afgelopen weekend heeft de politie in Haren meerdere verdachten aangehouden voor het van bezit van illegaal vuurwerk. Tevens is er een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Zaterdagavond kwam er een melding van overlast van een groep jeugd aan de Rijksstraatweg in Haren. Volgens de melder werd er zwaar vuurwerk afgestoken. De politie heeft de jeugdgroep gecontroleerd en troffen bij een 13 jarige jongen pepperspray aan. Hij is aangehouden. Daarnaast werd bij een 17 jarige jonge een Shell aangetroffen. Ook hij is aangehouden. Zijn kamer is later doorzocht maar daar werd verder geen vuurwerk meer aangetroffen.

Zondagavond kwam er een melding binnen van een verdachte situatie aan de Meerweg in Haren. De politie is ter plaatse gegaan en heeft twee mannen gecontroleerd. Bij deze controle werd bij beide mannen meerdere Shells aangetroffen. De mannen, een 23 jarige man uit Bedum en een 18 jarige man uit Haren zijn beide aangehouden.

De politie heeft vervolgens een doorstap naar de woningen van de verdachten gemaakt. In de woning van de 23 jarige man uit Bedum werd bij een doorzoeking vervolgens nog eens 60 kg zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. In de woning van 18 jarige man uit Haren werd bij een doorzoeking ook nog eens 16 kg zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen.

Het vuurwerk is in beslag genomen en de verdachten mogen een verklaring afleggen over het aangetroffen vuurwerk.

Shells ofwel mortierbommen behoren tot de categorie professioneel vuurwerk. Professioneel vuurwerk is, in handen van particulieren, levensgevaarlijk en heeft eerder geleid tot ernstige brandschade en vele slachtoffers die ledematen of zelfs het leven verloren, waaronder jonge kinderen. De opslag ervan in woningen creërt bovendien grote veiligheidsrisico’s voor anderen. Op het bezit van dergelijk vuurwerk staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. Ook kan de gemeente betrokken worden in deze kwestie, die tot sluiting van een pand kan overgaan, ook als het een woning betreft.

Draagt u kennis van opslag van professioneel vuurwerk? Meld het via 0900-8844, maar ook anoniem. Bel of mail dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of via https://melden.meldmisdaadanoniem.nl

Foto's