Jongeren steken zwaar vuurwerk af in Haren, politie treft mortierbom aan

Haren – Politieagenten hebben zaterdagavond op de Rijksstraatweg in Haren een jongere aangehouden wegens het bezit van zwaar, illegaal vuurwerk. De actie volgde op een melding van overlast, zo maakte de politie bekend op sociale media zegt Oogtv.nl.

“We ontvingen een melding dat jeugdigen zwaar vuurwerk aan het afsteken waren”, schrijft de politie. “Daarop zijn we naar de locatie gegaan. Ter plaatse troffen we een groep jongeren aan die we gecontroleerd hebben.”

Eén van de jongeren bleek in het bezit te zijn van een “Shell” (mortierbom). Mortierbommen behoren tot het zwaarste soort vuurwerk dat er is en worden in Nederland beschouwd als professioneel vuurwerk dat niet aan particulieren mag worden verkocht.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en heeft een bekeuring gekregen. Het vuurwerk is in beslaggenomen.

De politie wijst in het bericht op de groeiende risico’s: “Je hoort steeds vaker dat het mis gaat met illegaal vuurwerk, zelfs met fatale afloop aan toe.” Hiermee wordt verwezen naar het recente vuurwerkongeluk in het Stadspark, waarbij vorige week een persoon zwaargewond raakte en later in het ziekenhuis overleed.

Burgers die vermoeden dat verboden consumentenvuurwerk illegaal wordt opgeslagen, verhandeld of vervoerd, worden opgeroepen dit te melden bij de politie.

