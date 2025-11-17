Man mishandeld op perron Station Noord, getuigen gezocht

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen en mensen die meer weten over de mishandeling die plaatsvond op zondag 16 november op perron 2 van Station Noord in Groningen.

Omstreeks 14:00 uur werd een man met een hond mishandeld door een andere man. Het slachtoffer raakte hierbij gewond.

Was jij op zondag rond 14:00 uur op Station Noord en heb je de mishandeling gezien? Neem dan contact op. Dit kan telefonisch via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.

Foto's