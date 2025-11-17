Deel wijk Paddepoel getroffen door stroomstoring

Groningen – Er is maandagochtend een stroomstoring in een groot deel van de wijk Paddepoel ontstaan. Er zijn ruim 1200 huishoudens getroffen.

Volgens Enexis gaat het om het gebied tussen de noordelijke ringweg en de Eikenlaan. De eerste melding kwam tegen 11.00 uur binnen. Er zijn inmiddels monteurs onderweg. Naar verwachting is de storing om 13.00 uur opgelost schrijft Oogtv.nl.

Het gebied waar geen stroom is, was eerst groter, maar daar is de storing inmiddels verholpen.

