Aantal schademeldingen beving Zeerijp al rond de de 1100

Regio – Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn zondag aan het einde van de middag tot dusverre 1.100 schademeldingen binnengekomen. Daarmee is het aantal meldingen verdubbeld sinds zaterdagmiddag 12.00 uur, toen er 593 meldingen binnen waren gekomen. Dat meldt Oogtv zondag.

De toename volgt op de zware beving in de nacht van donderdag op vrijdag bij Zeerijp, die een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter. Daarmee was het één van de zwaarste aardbevingen ooit in het gebied. De beving werd later gevolgd door een naschok met een kracht van 2.1 op de schaal van Richter.

Van de 1.077 reguliere meldingen zijn er 733 afkomstig uit het effectgebied van de beving bij Zeerijp. Met het effectgebied wordt de zone bedoeld waar de aardbeving een trillingssnelheid van 2 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Naast de reguliere meldingen kwamen er ook 32 meldingen binnen van een mogelijk acuut onveilige situatie. Van deze meldingen is er inmiddels op 24 locaties een inspectie uitgevoerd. Bij vijf meldingen bleek het noodzakelijk om direct maatregelen te nemen.

