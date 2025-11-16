Vrachtwagen in lichterlaaie, getuigen gezocht

Stadskanaal – Zaterdagavond 15 november, rond 22.30 uur, heeft er een vrachtwagenbrand plaatsgevonden op de parkeerplaats aan de Achterstekamp in Stadskanaal.

Toen agenten en de brandweer ter plaatse kwamen, stond de vrachtwagen al volledig in brand. Ze vermoeden nu dat de brand eerder op de avond is ontstaan. We hebben een aangifte opgenomen, we doen buurtonderzoek en er vind een sporenonderzoek plaats.

Een getuige heeft gemeld dat hij twee jongeren in donkere kleding op een fatbike heeft zien wegfietsen. Wij komen graag met hen in contact, omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben.

Heb je iets verdachts gezien of gehoord rond het tijdstip van de brand? Of heb je wellicht beelden van een deurbelcamera of dashcam in de buurt van de Achterstekamp waarop iets verdachts is te zien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Blijft u liever anoniem? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem, online of via 0800-7000.

Foto's