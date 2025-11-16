Celstraf voor Pekelder voor steekpartij op recreatiepark

Oude Pekela – Een 54-jarige Oekraïense man uit Oude Pekela is voor het neersteken van een landgenoot op een recreatiepark in Tynaarlo veroordeeld tot een celstraf van 406 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. De rechter vindt poging tot zware mishandeling bewezen. Dat meldt RTVNoord
De man kreeg de straf ook voor het belagen van zijn ex-vrouw en het overtreden van een locatieverbod. De straf valt iets lager uit dan de eis. Dat betekent dat de man niet langer in de cel hoeft te blijven.
