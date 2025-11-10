Dorkwerderbrug is nog niet weer open

Dorkwerd – Het is nog onduidelijk wanneer er weer auto’s, fietsers en voetgangers over de Dorkwerderbrug kunnen. Dat laat Rijkswaterstaat maandagmiddag desgevraagd weten aan Oogtv.nl. Een specialistisch onderzoeksteam moet duidelijkheid gaan bieden over de staat van de brug, nadat deze vrijdagochtend werd aangevaren door een binnenvaartschip.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat specialistisch, samengesteld team nog bezig is met onderzoek naar schade aan de brug. Daardoor lijkt het onwaarschijnlijk dat het brugdek na maandag direct weer bruikbaar is voor wegverkeer. Hoe lang de overspanning van het Van Starkenborghkanaal omhoog blijft staan, kan Rijkswaterstaat niet zeggen.

Vrijdag liet Rijkswaterstaat weten dat de brug daardoor in ieder geval tot en met deze maandag zou zijn afgesloten voor wegverkeer, helemaal nadat duidelijk werd dat het brug niet goed meer sloot na een testopening. De brug staat sindsdien omhoog, zodat het scheepvaartverkeer wel door het Van Starkenborghkanaal kan.

Aanvaring in dichte mist

De Dorkwerderbrug werd vrijdagochtend rond 10.00 uur aangevaren door een binnenvaartschip. Daardoor raakten zowel het schip als de constructie van de brug beschadigd.

Voor een inspectie werd het brugdek omhoog gedraaid, maar kon daarna niet meer volledig naar beneden. Het dek bleef op vijf centimeter van een volledige sluiting steken. Vrijdagmiddag was al duidelijk dat staal van de brug verwrongen is door de botsing, waarschijnlijk ook de oorzaak waarom de brug nu niet weer op de juiste plek is terechtgekomen.

Over de toedracht van de botsing is officieel nog niets bekend. Het is niet de eerste keer dat de Dorkwerderbrug is aangevaren. In 2018 en 2022 gebeurde dat ook al. In 2018 bleef de brug onbeschadigd, maar raakte het ‘rammende’ schip wel zijn stuurhut kwijt. Ook in 2022 was de schade aan de brug gering.

Foto's