Man (25) overleden na vuurwerkincident in Stadspark

Groningen – Een 25-jarige man uit de gemeente Groningen is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een vuurwerkincident in de nacht van zondag 9 november. Dat meldt RTV Noord.

Rond 01.20 uur hoorden omstanders een harde knal in het Stadspark, ter hoogte van de Concourslaan. Toen zij gingen kijken, troffen zij het slachtoffer zwaargewond op de grond aan, vlak bij de parkentree.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulpverlening mocht niet meer baten.

De politie liet eerder weten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het incident zelf. Wel wordt er onderzocht waar het vuurwerk vandaan kwam dat voor het fatale letsel zorgde.

