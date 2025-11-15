IMG ontvangt bijna 600 schademeldingen na beving: steunpunten in aardbevingsgebied geopend

Zeerijp – Sinds de aardbeving bij Zeerijp op vrijdag 14 november zijn er tot zaterdag 11.30 uur in totaal 593 schademeldingen binnengekomen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat meldt RTV Noord. Daarnaast werden 25 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS) doorgegeven.

Van alle schademeldingen komen er 395 uit het effectgebied van de beving van Garrelsweer, dat eerder deze week al werd getroffen.

Uitgebreide dienstverlening

Om bewoners snel te helpen heeft het IMG zijn dienstverlening dit weekend opgeschaald. Het instituut is het hele weekend telefonisch goed bereikbaar en opent zowel zaterdag als zondag een serviceloket van 09.00 tot 15.00 uur.

Steunpunten geopend

Rondom Zeerijp zijn zaterdag twee steunpunten geopend waar bewoners terechtkunnen met vragen en meldingen:

Steunpunt Loppersum, Wirdumerweg 16a

Steunpunt ’t Zandt, Hoofdstraat 111

Beide locaties zijn geopend van 09.30 tot 13.30 uur. Video hier.

Foto's