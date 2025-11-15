Auto belandt in diepe sloot langs N33 bij Veendam & Ongeval Appingedam

Veendam – Op de parallelweg langs de N33 bij Veendam is vrijdagavond een auto in een diepe sloot terechtgekomen. Volgens de 112-blog van RTV Noord verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarna het voertuig van de weg raakte.

In de auto zaten drie personen. Niemand raakte gewond bij het incident. De politie heeft de inzittenden thuisgebracht.

Appingedam – Een automobilist is zaterdagochtend door een afzetting op de N33 bij Appingedam gereden. Daarna strandde hij met zijn auto op de Eelwerderbrug in een werkvak.

De bestuurder, die vanuit de richting Siddeburen kwam, reed ondanks de afsluiting de opgebroken weg op richting de Eelwerderbrug. De auto liep daarbij forse schade op schrijft RTV Noord.

Foto's