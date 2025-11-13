Ernstige frontaal ongeval tussen auto en vrachtwagen bij Surhuisterveen

Surhuisterveen – Op de N358 bij De Scheiding, net buiten Surhuisterveen, heeft donderdagavond een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waarbij een auto en een melkvrachtwagen frontaal met elkaar in botsing kwamen.

De hulpdiensten werden rond 19:00 uur massaal opgeroepen voor het ongeluk. Naast meerdere brandweerwagens en ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen om medische assistentie te verlenen.

De hulpverlening werd opgestart. Door de brandweer waren zichtschermen geplaatst rondom plaats van het ongeluk. Eén persoon(vrouw) raakte zwaargewond en is door de brandweer uit de auto bevrijdt. Het slachtoffer is met spoed naar ziekenhuis vervoerd.

De N358 was afgesloten in beide richtingen. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Het ongeluk gebeurde op de provinciale grens tussen Groningen en Friesland.

