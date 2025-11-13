Aanwijzingen voor mogelijk schietincident Brugstraat Groningen

Groningen – Een melding van een mogelijke schietpartij donderdagavond rond 22:45 uur in de Brugstraat nabij de brug in Groningen. Er werd onderzoek gedaan in de straat. Volgens omstanders betrof het 1 persoon met vermoedelijk een luchtbuks.

Hij schoot mogelijk 2x, dit wordt nu bekeken. Niemand raakte gewond. Wel zijn er aanwijzingen dat er mogelijk daadwerkelijk geschoten is. De politie onderzoekt daarom de toedracht van de melding meldt de politie via X. Nader informatie ontbreekt nu verder.

Foto's

