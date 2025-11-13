Instap in woning na Meld Misdaad Anoniem (MMA) melding

Veendam – Op 12 november heeft de politie een instap gedaan in een woning in de gemeente Veendam. Na een melding via Meld Misdaad Anoniem (MMA) dat er mogelijk een hennepkwekerij en een vuurwapen aanwezig zouden zijn, is de woning betreden door de politie.

In de woning troffen we inderdaad een hennekwekerij aan en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Twee inwoners uit de gemeente Veendam zijn hierbij aangehouden. De goederen zijn in beslag genomen en er wordt verder onderzoek gedaan.

Melden helpt!

