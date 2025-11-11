De politie zoekt een doorrijder na aanrijding in Winschoten

Oldambt – Op maandag 3 november 2025 heeft er tussen 09:00 uur en 09:15 uur een verkeersongeval plaatsgevonden op de Nassaustraat, tussen een fietser en een auto. De auto is na het ongeval weggereden. Enkele omstanders hebben zich vervolgens om het slachtoffer bekommerd.

Het merk en kenteken is onbekend, maar volgens het slachtoffer betrof het een grijze personenauto gelijkend op een VW Golf 5. (Voertuig was geen VW).

De politie is op zoek naar de bestuurder van deze auto. Heeft u iets gezien of gehoord dat ons kan helpen in ons onderzoek? Of bent u in bezit van camerabeelden, neem dan contact met ons op via 0900-8844. Geef je je informatie liever anoniem door? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel