Let op! Valse e-mails van de ‘politie’

Landelijk – Het komt regelmatig voor dat er vanuit zogenaamde politieaccounts phisingmails worden verstuurd. Momenteel worden nepmails verstuurd namens de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de politie.

De nepmails zijn ondertekend door LO-politiechef Rob van Bree. De e-mails bevatten een nep-arrestatieprocedure. Daarbij wordt gevraagd om zoveel mogelijk informatie te verstrekken die nodig zou zijn om eventuele sancties te kunnen beoordelen.

Dit is een nepbericht en maakt onderdeel uit van een phishingcampagne. Wanneer u deze e-mail ontvangt, verwijder deze dan direct en maak melding bij de Fraudehelpdesk.

Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van de mail. De politie neemt nooit contact op met burgers op deze manier en communiceert enkel via e-mailadressen met @politie.nl. Twijfelt u over de echtheid van een bericht van de politie? Op onze website staat hoe u dat kunt checken. En wilt u weten of u aangifte kunt doen, dan leest u hier de informatie daarover.

Meer informatie over phishing

Lees hier meer over phishing en hoe u kunt voorkomen dat u hiervan slachtoffer wordt.

Zie hieronder een voorbeeld van het meegestuurde bericht. Deze is dus vals!

Foto's