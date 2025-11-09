Geen treinen naar Assen door persoon op het spoor bij Glimmen

Glimmen – Treinreizigers tussen Groningen en Assen moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Vanwege een persoon op het spoor is er geen treinverkeer mogelijk.

Het incident vond plaats rond 14.00 uur. De machinist van een Koploper, vertrokken vanuit Groningen met als eindbestemming Schiphol, zag bij Glimmen een persoon op het spoor en zette daarop direct een snelremming in. Een aanrijding kon voorkomen worden. Vanwege de situatie legde spoorbeheerder ProRail daarop het treinverkeer tussen Groningen en Assen stil. ProRail laat weten dat de problemen tot zondagmiddag 14.45 uur gaan duren. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer zestig minuten.

Tussen Assen en Zwolle is wel treinverkeer mogelijk. Reizigers vanuit Groningen richting Zwolle kunnen eventueel omreizen via Leeuwarden.

Foto's