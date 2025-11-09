Vrouw (79) uit Groningen overleden op Tenerife

Een 79-jarige vrouw uit de gemeente Groningen is zaterdag om het leven gekomen op het Spaanse eiland Tenerife. De vrouw werd verrast door krachtige golven waardoor zij de zee werd ingesleurd.

Het incident gebeurde nabij de stad Puerto de la Cruz. Rond 15.00 uur waren tien mensen over de pier aan het wandelen, toen zij door krachtige golven in de zee werden ingesleurd. De vrouw uit de gemeente kreeg een hartaanval. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zij hebben het slachtoffer proberen te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Het nieuws wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De familie van de vrouw krijgt consulaire hulp.

Het gebied wordt in de herfst- en winterperiode vaker getroffen door hoge golven. De Spaanse weerdienst waarschuwt hier regelmatig voor, maar het gebeurt ook dat de golven onverwachts ontstaan. De vrouw uit de gemeente was niet het enige slachtoffer.

Bij het dorp Granadilla de Abona werd bij het strand een man drijvend in het water aangetroffen. Ook voor hem kwam hulp te laat. En bij La Guancha werd met behulp van een helikopter een man uit het water gered, maar in de helikopter bleken de verwondingen dusdanig ernstig te zijn dat hij bij aankomst in het ziekenhuis overleed. In totaal raakten op verschillende plekken zo’n vijftien personen gewond.

