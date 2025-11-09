20-jarige man uit Uithuizen komt om het leven na instorten dak (update)

Bellingwolde – Een 20-jarige inwoner uit Uithuizen is overleden aan de gevolgen van een instorting. Dit gebeurde zaterdagmiddag rond 16:30 aan de Hamsterweg in Bellingwolde toen het dak van een boerenschuur instortte.



Ten tijde van de instorting waren vier personen aanwezig waarvan één persoon is overleden aan zijn verwondingen. De politie is na het incident direct een onderzoek gestart.

Eén deel van het dak was eerder al ingestort is te zien op een foto uit 2024 zag de redactie. Wat de personen er deden is nog onduidelijk. Het pand was met hekken afgezet.

Foto's

Deel dit artikel

Social media