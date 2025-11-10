KNRM Lauwersoog zet trouwe donateurs in het zonnetje

Lauwersoog – Zaterdag 8 november, eerden de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij landelijk de mensen die met hun vrijwillige bijdragen al 25, 40, 50 of 60 jaar het reddingwerk financieel mogelijk maken. KNRM station Lauwersoog mocht zaterdag zeven trouwe donateurs ontvangen die 50 jaar donateur zijn en twee die zelfs al 60 jaar donateur zijn. Eén van de donateurs kon vandaag niet aanwezig zijn.

Na de ontvangst met koffie en gebak op het KNRM station van Lauwersoog was er een video toespraak van de voorzitter van de plaatselijke commissie, burgemeester Hans Broekhuizen. Daarna werden de zilveren- en gouden speldjes opgespeld en hield de secretaris van de plaatselijke commissie een lezing over het werk van de KNRM en over het reddingstation Lauwersoog. De lezing werd ondersteund met een PowerPoint met foto’s en filmpjes. Onze gasten kregen een goede indruk van het werk van de KNRM.

Hierna werden de donateurs uitgenodigd om mee te varen op de reddingboten Annie Jacoba Visser, de Johanna Maria en de @gebroedersluden. Vanwege de dichte miste was het zicht helaas beperkt. De rondvaart werd afgesloten met een demonstratie ” man overboord” in de visserijhaven.

Terug op het station werd er een groepsfoto gemaakt en stond er een lunch in het bemanningsverblijf klaar.

Als bemanning kijken we terug op een prachtige ochtend, temeer omdat we maar al te goed beseffen dat deze trouwe donateurs ons mooie en dankbare werk financieel mogelijk maken.

November is van oudsher de maand dat de reddingsstations de trouwe donateurs ontvangen, omdat de KNRM op 11 november haar oprichting in 1824 viert. Sindsdien bestaat de KNRM dankzij donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen, zonder overheidssubsidie. De traditie om donateurs na een “dienstverband” van 25, 40, 50 en 60 jaar (en soms 70 en een van 80 jaar) een attentie toe te sturen en uit te nodigen op de reddingstations om persoonlijk kennis te komen maken bestaat bij de KNRM al heel lang.

Foto's