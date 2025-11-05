Meerdere voertuigen betrokken bij ongeval N994 bij Noordwolde, twee gewonden

Noordwolde – Op de N994 (Groningerweg) bij Noordwolde heeft woensdagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij meerdere(4) voertuigen betrokken zijn geraakt.

De hulpdiensten zijn met een zogenoemde middel hulpverlening uitgerukt. Dat betekent dat meerdere brandweer- en reddingsteams ter plaatse zijn om assistentie te verlenen.

Meerdere ambulances zijn aanwezig. Twee personen gingen naar het ziekenhuis, de rest werd gecontroleerd. De weg was in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het incident. Eén auto stond veel verderop nabij de brug. Deze automobilist is vermoedelijk onwel geraakt. Er zijn hoe het nu lijkt drie auto’s en een motorscooter betrokken geraakt. Berger Poort kwam voor afsleep.

Foto's