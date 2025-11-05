Ernstige mishandeling op de Trompsingel in Groningen (Video)

Groningen – In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juli rond 01:45 uur worden twee jongens ernstig mishandeld aan de Trompsingel. Heb je informatie over deze mishandeling? Meld het bij de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.<

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juli rond 01:45 uur worden twee jongens ernstig mishandeld aan de Trompsingel. De politie onderzoekt de zaak. Zo hebben we buurtonderzoek verricht en met diverse getuigen gesproken. Er is echter nog geen verdachte aangehouden.

Camerabeelden

De politie is in het bezit van camerabeelden die gemaakt zijn ten tijde van de mishandeling. Hierop zien we dat wanneer de jongens langs een horecagelegenheid aan de Veemarktstraat fietsen iemand een trap geeft tegen hun fiets. Vervolgens rent een andere persoon achter de jongens aan, waarna ze aan de Trompsingel worden mishandeld. De jongens houden hier ernstig letsel aan over. Verder zien we dat het druk was voor de horecagelegenheid toen de mishandeling plaatsvond. De mishandeling zelf staat echter niet goed op beeld. Het is goed mogelijk dat meer personen getuige zijn geweest van de mishandeling, deze misschien hebben gefilmd of meer weten over de verdachte(n) en dit nog niet met de politie hebben besproken.

Heb je meer informatie? Meld het!

Heb jij informatie over de mishandeling in de nacht van zaterdag 5 op 6 juli rond 01:45 uur? Heb je de mishandeling misschien gefilmd of heb je andere informatie van pas kan komen voor ons onderzoek? Heb je een bekende horen praten over een dergelijk incident? De politie komt graag met je in contact. Je kunt ook volledig anoniem informatie met ons delen. Tippen kan via: 0800-6070 (Opsporingstiplijn) of 0800-7000 (Anoniem) Politie.nl of meldmisdaadanoniem.nl.

Foto's

Video