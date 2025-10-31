Dvhn: ‘Vrouw(53) zocht hulp voor zoon die haar ombracht’

Groningen – De vrouw(53), die op 7 september 2025 door haar zoon(29) werd omgebracht in haar woning aan de Natalie Barneykade in De Held, probeerde in de week voor haar dood wanhopig hulp te krijgen voor haar zoon. De gemeente bevestigt aan DvhN dat geprobeerd is te helpen, maar dat dat lukte niet.

De verdachte verbleef al jaren in een begeleid wonen-project, maar werd begin september tijdelijk geschorst na een gewelddadig incident met een begeleider. Na één dag in de cel kwam hij vrij.

Volgens de gemeente Groningen vroeg de vrouw inderdaad om hulp, maar er bleek in het hele land geen plek beschikbaar.

Een dag voordat de zoon terug zou keren naar begeleid wonen, greep hij in de keuken naar een mes en doodde zijn moeder. De vrouw werkte zelf jarenlang als geestelijk verzorger in de Van Mesdagkliniek en bij het FPC in Zuidlaren. De zoon werd kort na het incident aangehouden en zit sindsdien vast. De eerste zitting in de zaak tegen de zoon, die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op zijn moeder, is op 19 december zegt Dvhn.nl.

Foto's