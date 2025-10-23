Auto raakt in greppel langs N372 bij Roden

Roden – Donderdagmiddag rond 15.00 uur is op de N372, net voorbij de rotonde bij Roden richting Nietap, een auto in de greppel beland naast de J.P. Santeeweg. De bestuurder wilde vermoedelijk een tegenligger, een vrachtwagen, de ruimte geven, maar kwam daarbij in de bocht met de wielen in de berm en gleed de greppel in.

De weg was korte tijd afgesloten zodat hulpdiensten veilig konden werken. De politie was aanwezig om het verkeer te regelen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een berger heeft de auto later weer uit de greppel gehaald.

Foto's